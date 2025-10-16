TEMAS DE HOY:
Internacional

¿De parte del Cártel Jalisco? Donación se viralizó en redes sociales

Las despensas, identificadas con la leyenda “CJNG Octubre 2025”, contenían productos básicos como papel higiénico, azúcar, arroz y alimentos enlatados.

Ligia Portillo

16/10/2025 11:46

¿‘De parte del Cártel Jalisco’? CJNG repartiría víveres a damnificados por lluvias en México. Foto: Captura de pantalla
México

Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sorprendieron a habitantes de Tihuatlán, Veracruz (México), al repartir despensas entre las comunidades más afectadas por las intensas lluvias que azotan la región.

En varios videos difundidos en redes sociales se observa a personas armadas, vestidas con uniformes tácticos y pasamontañas, descargando bolsas de víveres desde una camioneta mientras los vecinos forman filas para recibir la ayuda. Durante la entrega se escucha claramente la frase: “De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Las despensas, identificadas con la leyenda “CJNG Octubre 2025”, contenían productos básicos como papel higiénico, azúcar, arroz y alimentos enlatados.

Las lluvias recientes han provocado inundaciones severas en Veracruz, con al menos 64 personas fallecidas y decenas de desaparecidos reportados también en Puebla, Hidalgo y Querétaro. En muchas comunidades, la escasez de alimentos, agua potable y otros insumos básicos ha creado un terreno fértil para que grupos criminales ganen presencia e influencia.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la entrega de despensas ni sobre la presencia del CJNG en la zona.

La gobernadora Rocío Nahle García informó que las lluvias torrenciales han dañado numerosas viviendas en Poza Rica y Álamo, y que varias comunidades de la sierra permanecen incomunicadas debido a derrumbes que afectaron la carretera principal.

Nahle destacó que se ha activado un puente aéreo de emergencia, con 24 vuelos realizados y 86 personas rescatadas, incluyendo mujeres embarazadas. Además, agradeció la intervención del Ejército, la Marina y de la SIOP, así como el apoyo de la Ciudad de México y estados vecinos.

“Tenemos una tarea titánica para recolectar toda la basura y limpiar las viviendas afectadas. Nunca había vivido algo así en Veracruz”, expresó la gobernadora, quien anunció que se trasladará a El Higo para supervisar las zonas más incomunicadas.

Mira el video:

 

