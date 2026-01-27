Rabia humana en Cochabamba: lo que debes saber para prevenir

El epidemiólogo y docente investigador de la UMSS, Yercin Mamani, alertó sobre los riesgos de la rabia, una enfermedad prevenible, pero que sigue causando muertes en Cochabamba.

“Son prácticamente cinco años consecutivos donde se reportan fallecidos por esta enfermedad, por lo que debemos reforzar los esfuerzos de prevención”, señaló.

Mamani explicó que la rabia no solo se transmite por mordeduras.

“No necesitamos que el gato o el perro nos saque un pedazo de carne para transmitirnos la rabia, puede ocurrir por contacto con saliva, orina o heces, incluso al lamer o besar a los animales”, indicó.

Además, enfatizó que el virus puede entrar a través de pequeñas lesiones en la piel o fisuras en los labios, llegando rápidamente al sistema nervioso central.

El especialista recordó que las mascotas también pueden infectarse sin salir a la calle, por contacto con lugares donde otros animales han marcado territorio.

Por eso, subrayó la importancia de vacunar a perros, gatos y monos antes de cumplir un año, y proteger a los cachorros hasta que termine el destete, ya que la inmunidad de la madre es temporal.

En caso de exposición, Mamani insistió en acudir a recibir suero antirrábico lo más pronto posible, preferiblemente dentro de las primeras seis horas porque la efectividad depende del tipo de lesión, la zona del cuerpo y la carga viral.

Destacó que estas medidas son esenciales para prevenir muertes evitables y fortalecer el cuidado responsable de las mascotas, y recomendó a la población evitar el contacto con animales desconocidos o no vacunados.

Las recomendaciones surgen luego de confirmarse el deceso de una niña de siete años con diagnóstico de rabia humana en Cochabamba.

