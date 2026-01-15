Confirman primer caso del viruela de mono en Santa Cruz este 2026

Santa Cruz registra su primer caso del viruela de mono en lo que va del año. La información fue confirmada por el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado, quien señaló que el caso se detectó durante la segunda semana epidemiológica de 2026.

Desde la Gobernación indicaron que este es el primer caso reportado este año, aunque recordaron que en octubre de 2025 ya se habían registrado ocho casos de esta enfermedad en el departamento. Por ello, las autoridades de salud se mantienen en alerta y reforzarán las acciones de control.

Según el informe de Hurtado, en las primeras semanas epidemiológicas del año se registraron 80 casos de chikungunya, lo que muestra el ascenso acelerado de esta enfermedad.

A dos semanas del inicio de clases, Hurtado informó que, desde este lunes, los equipos del Sedes se desplazarán a las zonas donde existen casos positivos para realizar el seguimiento correspondiente y evitar la propagación de la enfermedad. El objetivo es contener los contagios y brindar atención oportuna.



