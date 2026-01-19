¿Cómo reconocer un ataque de ansiedad y cuándo pedir ayuda? Esto recomienda una especialista

La ansiedad es una emoción que todos sentimos ante situaciones de incertidumbre o peligro. El problema aparece cuando se vuelve patológica, es decir, demasiado intensa o frecuente, bloqueando a la persona y afectando su salud física y mental. Es por ello que la psicóloga del Centro Especialista en Salud Mental, Jessica Salvatierra, explicó en entrevista con el "Mañanero" cómo reconocer un ataque de ansiedad y cómo manejarlo para evitar que se complique.

Señaló que un ataque de ansiedad puede empezar por problemas emocionales o familiares, y que cada caso requiere analizar el aspecto psicosocial del paciente.

Entre los signos más frecuentes están los cambios en la alimentación, como atracones de comida o comer fuera de horarios normales; las conductas compulsivas como comerse uñas o cutículas, jalones de cabello y la caída excesiva de cabello.

Acotó que también entre los signos están los cambios bruscos de conducta o estados de ánimo.

En adolescentes de 15 a 16 años, estos ataques suelen estar relacionados con cambios emocionales y físicos propios de la edad. En los adultos, los ataques pueden afectar el sueño y la vida diaria, e incluso limitar el desarrollo personal, puntualizó.

Tratamiento y apoyo

La especialista comentó que el tratamiento depende de la edad, la familia y la situación emocional del paciente.

Por ejemplo, en casos de atracones de comida, la atención puede requerir un equipo que incluya psicólogo, nutricionista y médico general, para abordar tanto lo psicológico como lo físico, aseveró.

Salvatierra advierte que estos episodios pueden derivar en problemas como la bulimia, donde la persona experimenta sentimientos de culpa y pensamientos negativos. Por eso, exhortó a los padres a que deben observar la conducta de sus hijos y practicar la escucha activa, conversando y apoyando antes de que los problemas se agraven.

En los adultos, la especialista recomienda practicar deportes, yoga o técnicas de autoanálisis, así como ocupar el tiempo en actividades positivas y ver videos motivacionales, para disminuir pensamientos negativos.

Prevención

Detectar y atender un ataque de ansiedad a tiempo es clave. Salvatierra advierte que la falta de atención puede llevar a que el paciente requiera tratamiento psiquiátrico con medicación.

“Es importante que los padres y adultos observen las señales y busquen orientación profesional a tiempo para evitar complicaciones mayores”, enfatizó la especialista.



