"Están matando a la gente": Pacientes con enfermedades crónicas sufren por paros en salud

La crisis en el sistema de salud boliviano deja a los pacientes con cáncer en una situación crítica. Mientras los trabajadores cumplen un paro de 96 horas y los profesionales de salud uno de 48 horas, los pacientes con enfermedades graves ven interrumpidos sus tratamientos y su acceso a la atención médica se vuelve incierto.

Lihetzer Zenteno, representante de pacientes oncológicos, denunció que las acciones legales para garantizar la salud no se están cumpliendo.

“Lastimosamente vemos actualmente que no se está dando cumplimiento a lo que se determinó en esa acción popular de garantizar la salud para toda la población, especialmente en aquellos que tienen enfermedades crónicas o graves, como es el cáncer", dijo.

Zenteno explicó que, aunque se atiende a algunos pacientes, cerca del 40% de los programados son reprogramados debido a la falta de personal. “Hay un paciente que ya hace cinco meses que está esperando su consulta después de su cirugía. Entonces, el cáncer le ha avanzado y ahora puede ser que lo vuelvan a operar”, agregó.

La representante enfatizó que esta situación no solo retrasa tratamientos, sino que puede agravar la enfermedad de los pacientes. Por ello, hizo un llamado urgente a las autoridades para garantizar la atención médica:

“No les estamos pidiendo un favor. Les estamos exigiendo que cumplan lo que la ley dice… Esto no se trata de campañas políticas, lo que se está perdiendo son vidas", enfatizó.

Mira la programación en Red Uno Play