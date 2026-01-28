Video: ¡Terrible! Hallan sin vida a un adolescente de 16 años en Potosí

La Policía informó sobre el fallecimiento de un adolescente de 16 años, quien perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente de la quebrada Colorada.

El hecho ocurrió durante la noche, en medio de condiciones climáticas adversas que provocaron una crecida sorpresiva del caudal. Tras varias horas de incertidumbre, brigadas de rescate y la Policía Departamental localizaron el cuerpo del menor la mañana de este martes.

De acuerdo con el informe oficial, el adolescente intentaba cruzar el paso de agua cuando fue sorprendido por la fuerza del río. Un testigo presencial fue quien dio la alerta a las autoridades tras observar cómo el joven perdía el control ante la intensidad de la corriente.

Las intensas lluvias registradas en la zona alta de Potosí habrían sido el factor determinante para el aumento inmediato del nivel del agua lo arrastrara, imposibilitando cualquier intento de auxilio en ese momento.

“De acuerdo a la versión de un vecino que realizó una llamada, nos informa que esta persona estaría intentando cruzar la quebrada donde ha crecido de manera sorpresiva el caudal producto de las intensas lluvias; a consecuencia de ello, esta persona pierde el control y es vista por última vez por este ciudadano”, afirmó el comandante Departamental de la Policía.

Las autoridades competentes mantienen el caso bajo investigación para establecer con precisión las circunstancias del trágico suceso, mientras se coordina con la familia para la entrega del cuerpo.

Mira la programación en Red Uno Play