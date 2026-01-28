Abogado Álvaro Latorre confirma avance del desalojo en Las Londras

El abogado Álvaro Latorre, representante legal de los predios avasallados en Las Londras, confirmó que los operativos de desalojo se están desarrollando con normalidad y éxito. Según explicó, la policía ha coordinado el avance con todos los grupos tácticos, cumpliendo las órdenes de aprehensión y desalojo vigentes.

“Según el reporte que hemos tenido, lo que estamos coordinando con la policía, se está llevando a cabo en este momento el operativo, ya se ha entrado a la propiedad de Las Londras, y el contingente está avanzando”, señaló Latorre durante su declaración.

El abogado indicó que, aunque se registró una resistencia inicial por parte de los familiares de los avasalladores, esta se limitó a afectar vehículos particulares y no enfrentó a la fuerza policial.

“Ha habido una resistencia inicial, cobarde, que han adoptado los familiares de los avasalladores… arrojaron ladrillos y otros objetos contundentes a la caravana, pero no han tenido la valentía de afrontar a la policía”, explicó.

Latorre enfatizó la necesidad de respetar el Estado de Derecho y aseguró que la ilegalidad no puede prevalecer sobre la ciudadanía.

“Este es el momento en el que la ilegalidad tiene que terminar. A partir de ahora, la ley debe cumplirse. No podemos permitir estar secuestrados por pequeños grupos de delincuentes que tienen sometida a la gente bien. Ya basta, es tiempo de que se acabe la razón”, afirmó.

Finalmente, el abogado agradeció la participación del gobernador en la coordinación del operativo y destacó la valentía de la policía y del personal involucrado en la acción, asegurando que estas medidas buscan restablecer la legalidad en la zona.

