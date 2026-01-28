TEMAS DE HOY:
Hallan a un hombre muerto Avasallamientos Caso maletas

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Abogado Álvaro Latorre confirma avance del desalojo en Las Londras

El abogado Álvaro Latorre confirmó que los operativos de desalojo avanzan con normalidad y destacó la coordinación policial y la intervención del gobernador.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/01/2026 22:25

Alvaro Latorre, abogado de víctimas de avasallamiento
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El abogado Álvaro Latorre, representante legal de los predios avasallados en Las Londras, confirmó que los operativos de desalojo se están desarrollando con normalidad y éxito. Según explicó, la policía ha coordinado el avance con todos los grupos tácticos, cumpliendo las órdenes de aprehensión y desalojo vigentes.

“Según el reporte que hemos tenido, lo que estamos coordinando con la policía, se está llevando a cabo en este momento el operativo, ya se ha entrado a la propiedad de Las Londras, y el contingente está avanzando”, señaló Latorre durante su declaración.

El abogado indicó que, aunque se registró una resistencia inicial por parte de los familiares de los avasalladores, esta se limitó a afectar vehículos particulares y no enfrentó a la fuerza policial.

“Ha habido una resistencia inicial, cobarde, que han adoptado los familiares de los avasalladores… arrojaron ladrillos y otros objetos contundentes a la caravana, pero no han tenido la valentía de afrontar a la policía”, explicó.

Latorre enfatizó la necesidad de respetar el Estado de Derecho y aseguró que la ilegalidad no puede prevalecer sobre la ciudadanía.

“Este es el momento en el que la ilegalidad tiene que terminar. A partir de ahora, la ley debe cumplirse. No podemos permitir estar secuestrados por pequeños grupos de delincuentes que tienen sometida a la gente bien. Ya basta, es tiempo de que se acabe la razón”, afirmó.

Finalmente, el abogado agradeció la participación del gobernador en la coordinación del operativo y destacó la valentía de la policía y del personal involucrado en la acción, asegurando que estas medidas buscan restablecer la legalidad en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD