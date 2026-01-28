Caso 'maletas': Revelan la ruta, actores y presuntas irregularidades

Información oficial y exclusiva. La Fiscalía dio a conocer el organigrama del denominado caso 'maletas', que reconstruye la ruta, los actores y las presuntas irregularidades detectadas en el ingreso de maletas al país desde Estados Unidos.

Según la investigación, el 29 de noviembre de 2025 arribaron a Bolivia, procedentes de Estados Unidos, Gabriel Giuliano Leoni, de nacionalidad uruguaya-estadounidense, y Laura Rojas Ayala, quien se desempeñó como diputada nacional en la pasada gestión. Ambos figuran como pasajeros y presuntos propietarios de las maletas, y Rojas habría ingresado al país utilizando pasaporte diplomático.

De acuerdo con los datos oficiales, 32 maletas ingresaron al país sin fiscalización, sin pasar por los controles regulares del aeropuerto. La Fiscalía presume que el equipaje transportaba divisas, estimadas preliminarmente en alrededor de 100 millones de dólares, y que las maletas habrían sido escoltadas por un grupo de seguridad.

Hasta el momento, cuatro personas fueron aprehendidas dentro de este caso. Además, un juez cumple detención preventiva. Se trata de Hebert Zeballos, quien se encuentra recluido en el penal de Palmasola, tras ser vinculado a la empresa Ebose S.R.L., donde se halló una máquina procesadora de marihuana, según la investigación fiscal.

Respecto a la exdiputada Laura Rojas, la Fiscalía confirmó que ya fue imputada y que se aguarda la fecha y hora de su audiencia de medidas cautelares, la cual podría realizarse en las próximas horas.

Desde el Ministerio Público también se informó que funcionarios de la Aduana Nacional del aeropuerto internacional de Viru Viru prestan declaración en calidad de testigos, como parte del proceso investigativo.

Asimismo, se emitieron requerimientos fiscales a nivel nacional e internacional, incluyendo solicitudes formales a Estados Unidos, con el objetivo de obtener información clave que permita esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas acciones ni ampliaciones del proceso, en uno de los casos más sensibles y complejos de los últimos años.

