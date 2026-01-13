¡Impactante! Así fue el hallazgo de la familia que cayó al fondo de un barranco en El Sillar (VIDEO)

La tarde de este martes, un minibús blanco perdió el control y cayó a gran profundidad en la ruta nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Pese a la magnitud del impacto, se conoce que no hay víctimas fatales, aunque todos los ocupantes resultaron heridos.

Videos captados en el lugar muestran la complejidad del terreno. En las imágenes se observa cómo los equipos de rescate y la Policía Nacional tuvieron que descender hasta el lecho del río para auxiliar a las víctimas que se encontraban atrapadas o tendidas entre las rocas. Los rescatistas estabilizaron a los menores y adultos en el fondo del barranco, rodeados por los restos del vehículo totalmente destrozado.

Se confirmó que los heridos son miembros de una misma familia que viajaba hacia el oriente boliviano. Los rescatados fueron identificados como: Marcelo C. (conductor y padre), Neva G. (madre), Tonny F. (19 años), Andy C. (15 años) y Dilan C. (12 años).

Las imágenes del rescate muestran el arduo trabajo de los paramédicos para trasladar a los heridos en camillas a través del agua y la maleza. Los cinco ocupantes presentan politraumatismos y fueron evacuados de emergencia a centros hospitalarios cercanos. Aunque su estado es reservado, el hecho de que no se reporten fallecidos tras una caída de esa magnitud ha sido calificado como un verdadero milagro en las carreteras. Las causas del accidente aún están bajo investigación.

