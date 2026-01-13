TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Infanticidio de Yuvinca Joyero desaparecido en Cochabamba

31ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Impactante! Así fue el hallazgo de la familia que cayó al fondo de un barranco en El Sillar (VIDEO)

Un operativo de emergencia se desplegó en la zona de El Sillar tras el embarrancamiento de un minibús. 

Milen Saavedra

13/01/2026 16:59

¡Impactante! Así fue el hallazgo de la familia que cayó al fondo de un barranco en El Sillar. Fotos: Red Uno.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La tarde de este martes, un minibús blanco perdió el control y cayó a gran profundidad en la ruta nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Pese a la magnitud del impacto, se conoce que no hay víctimas fatales, aunque todos los ocupantes resultaron heridos.

Videos captados en el lugar muestran la complejidad del terreno. En las imágenes se observa cómo los equipos de rescate y la Policía Nacional tuvieron que descender hasta el lecho del río para auxiliar a las víctimas que se encontraban atrapadas o tendidas entre las rocas. Los rescatistas estabilizaron a los menores y adultos en el fondo del barranco, rodeados por los restos del vehículo totalmente destrozado.

Se confirmó que los heridos son miembros de una misma familia que viajaba hacia el oriente boliviano. Los rescatados fueron identificados como: Marcelo C. (conductor y padre), Neva G. (madre), Tonny F. (19 años), Andy C. (15 años) y Dilan C. (12 años).

Las imágenes del rescate muestran el arduo trabajo de los paramédicos para trasladar a los heridos en camillas a través del agua y la maleza. Los cinco ocupantes presentan politraumatismos y fueron evacuados de emergencia a centros hospitalarios cercanos. Aunque su estado es reservado, el hecho de que no se reporten fallecidos tras una caída de esa magnitud ha sido calificado como un verdadero milagro en las carreteras. Las causas del accidente aún están bajo investigación.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD