Tragedia en la ruta Cochabamba-Santa Cruz: reportan heridos de gravedad en embarrancamiento

La tarde de este martes se registró un accidente de tránsito de gran magnitud en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz, a la altura de El Sillar, donde un minibús habría terminado embarrancado en un precipicio, dejando un saldo preliminar de varias personas heridas de gravedad, entre ellas dos menores de edad.

El vehículo sufrió daños considerables y se desconocen las causas exactas que provocaron el incidente. Testigos indicaron que el minibús perdió el control y cayó a gran profundidad, lo que complicó el rescate de las víctimas.

La Policía Nacional recibió el alerta y activó equipos especiales de rescate, mientras se espera la llegada de ambulancias y bomberos para trasladar a los heridos a centros de atención médica.

Hasta el momento no se cuenta con un informe oficial de las autoridades, pero el operativo continúa en curso y se prevé que en las próximas horas se conozcan detalles sobre las causas del accidente y el número exacto de víctimas.

