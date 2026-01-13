La mañana de este martes se realizó en la ciudad de La Paz el lanzamiento oficial del Carnaval 2026, en un acto que contó con la participación de autoridades del Gobierno nacional y representantes de gobiernos subnacionales.

El viceministro de Cultura y Folklore, Andrés Zaratti, resaltó la importancia del Carnaval como una de las manifestaciones culturales más representativas del país, subrayando que va mucho más allá de la celebración festiva.

“Es una expresión cultural viva, rica y profundamente significativa. No es solo una fiesta, sino un conjunto de formas de celebración que se despliegan a lo largo del territorio nacional, donde cada región, municipio y comunidad vive el Carnaval de manera distinta”, afirmó la autoridad.

Zaratti explicó que el lanzamiento se realiza de forma coordinada con los gobiernos municipales y distintos actores culturales, con el objetivo de fortalecer la organización y proyección de las actividades carnavaleras en todo el país.

Además, destacó que el Carnaval se consolida como un espacio de encuentro, participación colectiva y convivencia, donde las tradiciones, la música y el folklore unen a los bolivianos y reafirman su identidad cultural.

