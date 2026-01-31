Embajada China y Empacar estrechan lazos para potenciar la capacidad industrial

La delegación diplomática de China realizó un recorrido oficial por las instalaciones de la empresa Empacar para conocer sus capacidades industriales. Durante la visita, las autoridades constataron cómo la tecnología de punta asiática se ha integrado exitosamente en los procesos productivos de la planta boliviana.

El embajador de China, Wang Liang, calificó de impresionante el nivel operativo y destacó la sólida cooperación técnica que existe entre ambos países.

“He visto una integración muy profunda, hablando de líneas de suministros, cadenas de producción, eso yo pienso que ayuda mucho a profundizar nuestras relaciones económicas y productivas”, afirmó el diplomático.

Liang también señaló que este vínculo es un factor clave para impulsar la agenda bilateral y fomentar futuros intercambios de alto nivel. “Obviamente también tenemos muchos más espacios con el grupo para tener más intercambios y cooperaciones”, añadió para reafirmar el compromiso de su nación con el sector.

Por su parte, Oscar Gamarra, gerente de Corrugado en Empacar, subrayó que la relación con los proveedores asiáticos ha sido fundamental para el equipamiento de su infraestructura actual.

“Esta visita y esta nueva alianza con ellos, nos permite habilitar nuevas oportunidades, nuevos proyectos y nuevas inversiones en nuestra fábrica”, explicó el ejecutivo.

Finalmente, la empresa ratificó su intención de seguir liderando el mercado local a través de la incorporación de soluciones tecnológicas globales. El encuentro cierra un capítulo de entendimiento mutuo que garantiza la llegada de más innovación para el beneficio del sector industrial boliviano.

