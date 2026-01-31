Bukele asegura que El Salvador "prioriza" los derechos humanos de la "gente honrada"

San Salvador, 30 ene (EFE)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este viernes que el Estado "prioriza" los derechos humanos de la "gente honrada" y "trabajadora", al tiempo que acusó a organizaciones humanitarias, que han denunciado atropellos principalmente durante la implementación de un régimen de excepción, de "proteger a delincuentes".

"Todos los criminales tienen derechos humanos, pero ¿Cuál debe ser la prioridad para el Estado?, los derechos humanos de la gente trabajadora", dijo en una conferencia de prensa y señaló que "nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente trabajadora y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos".

Bukele respondió así a una pregunta de la prensa internacional sobre las denuncias realizadas por organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, por la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas suspendiendo algunas garantías constitucionales.

"A todas esas denuncias que han hecho estas organizaciones les daría algún valor si hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas, pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes", insistió.

El régimen de excepción, próximo a cumplir cuatro años de vigencia, se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas y le granjeó a Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional.

La polémica medida es señalada de violentar derechos humanos, dejando más de 6.400 denuncias, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan al menos 470 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado organizaciones humanitarias.

Las declaraciones de Bukele las brindó durante una conferencia conjunta con el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, que visitó El Salvador para reunirse con el mandatario salvadoreño y recorrer el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad para pandilleros. EFE

