“Nos tocó dormir en un parque a la intemperie”: Rodrigo Paz se emociona al recordar su infancia en el exilio

El presidente Rodrigo Paz se emocionó hasta contener las lágrimas al recordar su infancia marcada por el exilio durante una entrevista con Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS.

Paz describió a su madre como una mujer “aguerrida” que sacó adelante a sus hijos con un carácter fuerte y sin abandonar nunca su compromiso con la democracia. “Es una mujer extraordinaria, se bancó más de 12 países perdiéndolo todo y sin dejar atrás su lucha”, afirmó.

El mandatario relató, entre humor y emoción, las travesuras que él y su hermano Jaime realizaron en Chile, donde acabaron alojados en la casa de una familia de origen sueco. Recuerda cómo se quedaron fascinados con un tocadiscos de vinilo y una lavadora, y cómo la curiosidad infantil los llevó a meter los discos a la lavadora… hasta que fueron expulsados del hogar. “Ya habíamos hecho varias fechorías”, bromeó Paz.

Pero la vida en el exilio también fue dura. “Nos tocó dormir en un parque a la intemperie, después en unos edificios donde la calefacción era con carbón…”, recordó con la voz entrecortada. Memorias de un niño que vivió el golpe de 1973 y que lo marcaron para siempre.

Paz reflexionó sobre cómo estas experiencias moldearon su visión de la vida: “Eso nos ha hecho entender la grandeza de la vida y que hay mucho por hacer. Los rencores son parte de algo que no corresponde y el amor siempre tendrá mayor suerte en nuestra forma de construir nuestras vidas y, ojalá, de nuestros países”.

