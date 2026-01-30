CNI insiste en aprobar nueva ley de inversiones para garantizar seguridad jurídica

Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), afirmó que el sector empresarial boliviano ha recibido con optimismo las señales del Gobierno para fomentar la inversión extranjera, durante su participación en el Foro Económico de la CAF en Panamá.

“El mensaje del presidente ha sido muy bien recibido por los empresarios, no solo de Panamá, sino por todos los asistentes. Necesitamos que la inversión privada llegue a Bolivia, esto generará mayores fuentes laborales, crecimiento económico y bienestar para nuestras familias”, señaló Morales.

Durante las reuniones, el sector privado pudo transmitir a inversionistas extranjeros que Bolivia está lista para recibir proyectos en sectores estratégicos como turismo, minería, energía, educación y digitalización.

Morales destacó que el país cuenta con todos los recursos y oportunidades: textil, manufactura, agricultura, turismo y minería, además de su ubicación geográfica privilegiada, conectando el Atlántico con el Pacífico.

Sin embargo, Morales enfatizó que para consolidar la confianza de los inversionistas es indispensable aprobar una nueva ley de inversiones, que contemple mecanismos claros para la resolución de controversias, incluyendo conciliación y arbitraje internacional.

“Bolivia debe volver al CIADI para garantizar seguridad y previsibilidad a los inversionistas”, explicó. “Contamos con el apoyo de diputados y senadores de distintos partidos. Esta ley no solo beneficiará al sector industrial, sino a Bolivia, al Estado y a todas las familias bolivianas”, agregó.

El líder empresarial anunció que la Cámara Nacional de Industria, junto a la Cámara Nacional de Comercio, presentará nuevamente la propuesta de ley ante la Asamblea Legislativa la próxima semana.

Morales aseguró que, aunque la aprobación de la ley aceleraría la llegada de inversión extranjera, ya existe interés por parte de empresas internacionales en distintos rubros.

Finalmente, resaltó la importancia de la presencia boliviana en foros internacionales: “Hemos dado una señal de unidad muy clara a Latinoamérica y al mundo entero. Bolivia tiene todo para ser un país próspero y los inversionistas lo saben”.

