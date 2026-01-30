Fallece Catherine O’Hara, la inolvidable estrella de "Mi pobre angelito"

La industria del cine y la televisión se encuentra de luto tras el fallecimiento de la actriz canadiense Catherine O’Hara a los 71 años. La intérprete, mundialmente reconocida por su papel como la madre de Macaulay Culkin en "Mi pobre angelito", murió en un hospital de Los Ángeles tras sufrir una emergencia médica por dificultades respiratorias.

Su carrera estuvo marcada por una versatilidad extraordinaria que la llevó desde los escenarios de Second City hasta brillar como la excéntrica Moira Rose en "Schitt’s Creek". Recientemente, O’Hara seguía vigente en la élite actoral con proyectos destacados como "The Studio" de Apple TV+ y su participación en la esperada serie de HBO, "The Last of Us".

La agencia de representación CAA confirmó que su partida ocurrió luego de una breve enfermedad en su hogar de Brentwood. Los servicios de emergencia acudieron a su residencia la madrugada del viernes, pero la legendaria comediante fue declarada muerta pocas horas después de su ingreso al centro médico.

El cantante Michael Bublé expresó su dolor calificándola como una "luz excepcional" y una embajadora de la cultura canadiense ante el mundo.

"Definió el estándar de lo que significa representar a tu país con excelencia y gracia, sin perder jamás la calidez", declaró el artista en un sentido homenaje.

Por su parte, el actor Pedro Pascal también compartió su tristeza a través de un mensaje público acompañado de una fotografía de ambos. "Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te mantendrá siempre", escribió Pascal para despedir a la mujer que redefinió el humor contemporáneo.

