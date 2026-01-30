Lara convoca a Rodrigo Paz a un diálogo para "resolver diferencias"

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, mediante sus redes sociales, emitió un mensaje dirigido al presidente Rodrigo Paz con el objetivo de zanjar las tensiones internas en el Ejecutivo.

Mediante un video, Lara expresó: "Quiero invitarlo a dialogar, a conversar y a resolver nuestras diferencias, siempre pensando en la patria y en el servicio que tenemos que dar a todos los bolivianos".

La propuesta surge en un contexto de alta presión política donde, según indica, múltiples figuras, han demandado una visión de país unificada.

Ante esto, el vicepresidente subrayó que "errar es de humanos, pero reconocer es de valientes", instando al mandatario a aceptar posibles equívocos para "empujar el coche del mismo lado".

Lara mostró una disposición al asegurar que asistirá al encuentro en la hora y el lugar que el Jefe de Estado determine.

"Si es necesario hacer una autocrítica y conversar el tiempo que sea necesario, hagámoslo por Bolivia y demostremos respeto a la Constitución", enfatizó la autoridad.

El llamado busca no solo estabilizar la política interna, sino también cuidar la imagen del Estado ante la comunidad internacional, según lo que indica Lara. El mensaje concluyó con una apelación directa a la unidad nacional: "Resolvamos las diferencias, hagámoslo por la Patria, ahí voy a estar con toda la predisposición".

Mira la programación en Red Uno Play