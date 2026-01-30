Los ‘Cuchuquis’ proclaman a Katherine I rumbo a sus 50 años de tradición

La comparsa ‘Cuchuquis’ vivió una velada de gala al proclamar oficialmente a Katherine I como su soberana para el Carnaval 2026. El evento alcanzó su punto máximo de emoción cuando la reina del carnaval, Camila I, fue la encargada de ceñir la corona a la nueva representante.

“Muy contenta junto a mis Testarudos y los ‘Cuchuquis’, se une una reina a nuestro carnaval, que derrocha alegría junto a una comparsa muy tradicional”, afirmó Camila I durante el acto.

La soberana destacó también el valor de esta agrupación, señalando que son ya “medio siglo que los Cuchuquis aportan a nuestras tradiciones”.

Por su parte, la flamante reina Katherine I expresó su profundo orgullo y el compromiso que asume con sus comparseros en este año tan especial.

“La verdad que le prometo a mi comparsa estar siempre con ellos, dar el 100%, demostrar y derrochar alegría en este hermoso carnaval cruceño”, aseguró la soberana.

Finalmente, José Luis Molina, presidente de la comparsa, agradeció la presencia de los invitados especiales en el marco de sus próximas bodas de oro. “Hoy estamos de fiesta, mucha alegría, mucha belleza; gracias señores Testarudos, Camila y Katherine por estar presentes en nuestro año que vamos a cumplir 50”, concluyó.

