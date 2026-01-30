TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Tu voz puede conquistar Bolivia! Red Uno te invita al casting de canto en Santa Cruz este sábado

Red Uno abre sus puertas este sábado 31 de enero en Santa Cruz para descubrir, formar y proyectar a las nuevas voces del país. Una oportunidad única para quienes sueñan con brillar en la música boliviana.

Silvia Sanchez

30/01/2026 16:04

Red Uno te invita al casting de canto en Santa Cruz este sábado. Foto casting en La Paz - Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Red Uno llega a Santa Cruz con un gran casting de canto este sábado 31 de enero, en busca de las nuevas voces que marcarán la música boliviana.

Tienes que ser mayor de edad, no importa tu estilo ni tu experiencia: si tienes talento y pasión, esta es tu oportunidad. Desde las 08:00 a.m., la calle Fortín Toledo esquina Canadá se convierte en el escenario donde tu voz puede brillar y abrir las puertas de la música profesional.

Prepárate para mostrar tu autenticidad, tu emoción y tu energía. Red Uno está buscando voces reales, historias reales y sueños enormes. Este es tu momento… ¡no lo dejes pasar!

El proyecto de Red Uno promete revolucionar la escena musical nacional, apostando por historias reales, voces auténticas y acompañamiento profesional, con la garantía que solo la Red Naranja puede ofrecer.

📍 Lugar: Calle Fortín Toledo esquina Canadá, Santa Cruz
🕗 Hora: Desde las 08:00 a.m.
📅 Fecha: Sábado 31 de enero

El momento de brillar es ahora. Ven, canta y sé parte del inicio de tu historia… solo con Red Uno de Bolivia.

