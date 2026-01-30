Paola I asume el trono de los 'Curumechaca' para celebrar el carnaval

La reconocida agrupación tradicional del carnaval cruceño, 'Curumechaca', visitó el programa El Mañanero para presentar oficialmente a su reina, Paola I, y compartir los detalles de la preparación para la fiesta grande.

“Estamos preparados para este carnaval, con Paola, que anoche fue la proclamación y en los próximos días será su coronación”, informó uno de los integrantes de la agrupación.

Durante la entrevista, Paola expresó su emoción por el nombramiento: “Estoy muy feliz, muy honrada de formar parte de esta historia tan bonita. No solo represento la belleza, sino también el compromiso de hacer que nuestra tradición perdure y trascienda a través de las generaciones”.

Los 'Curumechaca', que surgieron en la década de 1970 a partir de la unión de varias comparsas jóvenes, explicaron el origen de su nombre: un acrónimo que integra palabras como Kunumi, Urupé, Mequetrefe, Chavacano y Cachivachi.

“Ya es una marca, por la reina que tenemos y por la fiesta que desarrollamos, y forma parte del patrimonio del carnaval”, afirmó uno de los líderes de la agrupación.

La coronación de Paola I se realizará el viernes 6 de febrero, y la agrupación ya se organiza para participar activamente en el corso y en la tradicional celebración de la cruz, que este año contará con más integrantes y mayor colorido.

Además, invitaron a todos los cruceños a disfrutar del carnaval con alegría y en familia, respetando la tradición que distingue a los 'Curumechaca'. “La alegría del cruceño se tiene que manifestar en el corso”, aseguraron, mientras se adelantó que incluso los más mayores participarán, aunque con ciertas precauciones de salud.

Mira la programación en Red Uno Play