Cochabamba: Allanan el 'Barrio Chino' y recuperan 15 celulares, incluido un iPhone de alta gama

En una acción coordinada entre el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Policía Boliviana ejecutó este viernes un operativo de control y allanamiento en el sector comercial conocido como el "Barrio Chino". La intervención permitió la recuperación de 15 teléfonos celulares de dudosa procedencia.

El operativo tuvo su origen en una denuncia por el robo de un iPhone 16 Pro Max, sustraído el pasado viernes 23 de enero durante el feriado. Gracias al trabajo de la División de Propiedades y la unidad de Cibercrimen, se logró la ubicación exacta del dispositivo mediante aplicaciones de rastreo.

Tras obtener la orden judicial, las autoridades allanaron cinco casetas del sector. En uno de estos puestos, los efectivos hallaron el teléfono de alta gama junto a otros 14 dispositivos móviles que no contaban con documentación legal.

Como resultado de la intervención, el propietario de la caseta donde se encontró el botín fue aprehendido bajo el cargo de receptación.

Pese a la gravedad del hecho, el representante legal de una de las víctimas informó que, debido al quantum de la pena para este delito específico, el Ministerio Público solicitará mañana en la audiencia de medidas cautelares la detención domiciliaria del sospechoso, ya que la normativa vigente no permite la detención preventiva en este caso.

Las autoridades policiales y los representantes de las víctimas instaron a la población a no desistir de los procesos legales por temor a la burocracia. Se recordó que la FELCC cuenta con divisiones especializadas como Cibercrimen, capaces de coadyuvar en la localización de dispositivos mediante tecnología avanzada, siempre que exista una denuncia formal previa.

