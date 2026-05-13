Espinoza expone alcances de la Ley de Alivio Tributario ante comisión del Senado

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, junto al viceministro de Política Tributaria, Álvaro Tapia, expusieron ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Senado los alcances del Proyecto de Ley de Alivio Tributario.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la propuesta busca aliviar la carga económica de las familias, apoyar al sector productivo y dinamizar la economía nacional.

“Este proyecto de ley contempla medidas como la reducción de cargas impositivas para favorecer precios más accesibles, facilidades de regularización para contribuyentes con obligaciones pendientes, mecanismos que brinden mayor seguridad jurídica y ajustes para impulsar la actividad comercial y empresarial, especialmente de pequeños y medianos emprendimientos”, señala un comunicado oficial de la cartera de Estado.

Mediante otro pronunciamiento institucional, la Cámara de Senadores informó que el Proyecto de Ley Nº 246/2024-2025 “Ley de Alivio Tributario” se encuentra actualmente en análisis dentro de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

El documento fue remitido por la Cámara de Diputados y recibido por el pleno del Senado el pasado 30 de abril. Conforme al procedimiento legislativo, una vez que la comisión concluya su trabajo deberá emitir un informe para su tratamiento en sesión ordinaria.

A fines de abril, la Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley, que tiene por objeto establecer un periodo de alivio tributario mediante mecanismos de condonación y regularización tributaria.

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