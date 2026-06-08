“Pio, pio, chicken”: el divertido intento de Leyla Castro por hablar inglés con un turista australiano

Los momentos más espontáneos suelen convertirse en los favoritos del público, y eso fue precisamente lo que ocurrió con Leyla Castro durante una reciente emisión de Sabores Bolivianos.

Mientras recorría un puesto de comida tradicional en La Paz, la presentadora visitó a una caserita que ofrecía tucumanas y una variedad de sándwiches. Todo transcurría con normalidad hasta que se encontró con un turista australiano que llamó inmediatamente su atención.

“¡Qué gigante es este amigo!”, comentó entre risas al notar la estatura del visitante extranjero, generando las primeras carcajadas entre quienes acompañaban la grabación.

Pero el momento más divertido estaba por llegar.

Con la intención de explicarle al turista los alimentos que se encontraban a la venta, Leyla decidió improvisar en inglés. Sin embargo, su particular método para indicarle que tanto el sándwich como la tucumana eran de pollo terminó robándose el show.

“¡Pio, pio, chicken!”, repetía entre risas mientras señalaba los productos, intentando que el visitante comprendiera los ingredientes.

La ocurrencia provocó una divertida reacción de los presentes y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. La naturalidad y simpatía de la conductora hicieron que la escena conectara de inmediato con la audiencia, demostrando que no siempre se necesita hablar perfectamente otro idioma para sacar una sonrisa.

Las redes sociales tampoco dejaron pasar el momento y muchos usuarios destacaron el carisma de Leyla Castro, convirtiendo el ya famoso “Pio, pio, chicken” en una de las frases más recordadas del episodio.

A continuación, puedes revivir este divertido momento que dejó risas, espontaneidad y mucho sabor boliviano:

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