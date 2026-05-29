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Jennifer Peña llegó a Sabores Bolivianos y se dejó conquistar por la comida cruceña

La estrella del tex-mex y la música regional mexicana estuvo en Sabores Bolivianos, donde Gabriela Zegarra le llevó una variedad de platos típicos de Santa Cruz, entre ellos el tradicional majadito.

Red Uno de Bolivia

29/05/2026 15:18

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Jennifer Peña llegó a Sabores Bolivianos y se dejó conquistar por la comida cruceña
Santa Cruz, Bolivia

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Horas antes de su gran concierto, Jennifer Peña vivió una experiencia llena de sabor, tradición y cultura boliviana en Sabores Bolivianos.

La reconocida artista del tex-mex y la música regional mexicana recibió la visita de Gabriela Zegarra, quien le llevó una deliciosa variedad de platos típicos de Santa Cruz para que pudiera conocer y degustar parte de la gastronomía oriental.

Entre las preparaciones que probó estuvo el tradicional majadito, uno de los platos más representativos de la cocina cruceña, que dejó gratamente sorprendida a la cantante.

Jennifer disfrutó de los sabores bolivianos y se mostró impactada por la variedad, el aroma y la identidad de la comida típica de Santa Cruz.

La visita se dio en medio de un momento especial para la artista, quien recientemente celebró sus 30 años de trayectoria musical y consolidó su regreso a los escenarios con nueva música.

Con una carrera marcada por éxitos, evolución artística y una fuerte conexión con su público, Jennifer Peña continúa reencontrándose con sus seguidores y ahora suma también una experiencia gastronómica inolvidable en Bolivia.

Su paso por Sabores Bolivianos dejó una postal especial: música, tradición y comida típica reunidas antes de una noche que promete ser inolvidable para sus fans.

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