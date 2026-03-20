El Día Mundial del Agua, que se celebra en marzo, nos recuerda que todavía hay comunidades que esperan agua segura en casa y ecosistemas que aguardan su recuperación. En este contexto, y como parte de su compromiso permanente con el cuidado del medio ambiente, Cervecería Boliviana Nacional (CBN) celebra a la naturaleza y refuerza el compromiso con su cuidado con dos hitos en Cochabamba: la entrega de un nuevo sistema de agua segura en la comunidad de Kewiña Pampa y los resultados del primer año de la revitalización integral en la cuenca Taquiña.

CBN celebra a la naturaleza con dos proyectos en Cochabamba

Kewiña Pampa: agua segura para las familias locales

Durante muchos años, las familias de Kewiña Pampa convivieron con una red de agua deteriorada, con tuberías con filtraciones, tanques fisurados y un acceso discontinuo que ponía en riesgo su salud. Hoy, gracias a Agua Somos, la marca solidaria de CBN, en alianza con Water For People, el municipio de Pocona y las familias de la comunidad, esa realidad cambió con la entrega oficial de un nuevo sistema de agua segura, que contempla obra de toma, aducción, la construcción de un tanque de almacenamiento y la red de distribución, permitiendo llegar a 92 conexiones domiciliarias con micromedición, para promover un uso eficiente y sostenible del agua. El proyecto fue desarrollado con la participación de toda la comunidad e incluyó mejoras en el acceso al agua en la escuela, la posta de salud, la iglesia y la sede comunal, consolidando una solución con visión estratégica y sostenible.

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“El agua es un derecho y, con cada proyecto que entregamos a través de Agua Somos, demostramos que es posible unir esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Trabajamos para proteger el agua para las generaciones que vienen”, afirmó Andrea Benavente, Gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de CBN.

Cuenca Taquiña: un año sembrando futuro

Proteger el agua también implica cuidar los ecosistemas que la hacen posible y garantizar su preservación. Por eso, CBN presentó además los resultados del proyecto de revitalización integral de la cuenca Taquiña, desarrollado junto a la organización AMANDES y las comunidades vecinas del Parque Tunari.

CBN celebra a la naturaleza con dos proyectos en Cochabamba

Durante su primer año de implementación, el proyecto permitió la plantación de 25.000 plantines de especies nativas, como Kewiña, Kiswara, Lloque y Jacarandá. De igual manera, en la Cervecería Taquiña opera una estación meteorológica que permitirá monitorear en tiempo real las condiciones climáticas de la zona para así actuar antes de emergencias por inundaciones y mazamorras, además de un vivero local que prepara nuevos plantines para continuar la reforestación hacia otras comunidades y fortalecer la seguridad hídrica de la región.

“Cada especie que plantamos hoy en la cuenca Taquiña es una forma de proteger el agua del mañana, para las comunidades y para las nuevas generaciones. La naturaleza está en nuestra esencia y ese es el compromiso que nos mueve”, acotó Benavente.

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