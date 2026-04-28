Cemento Eco Premium Plus de Soboce demuestra cómo la innovación sostenible transforma la construcción de viviendas

En un contexto donde la industria de la construcción enfrenta el desafío de ser más eficiente, resiliente y sostenible, la elección de materiales adecuados se vuelve clave para mejorar la calidad de vida de las personas. Bajo esta visión, SOBOCE abrió las puertas de su Centro de Innovación y Asesoría Técnica (CIATEC) a medios de comunicación e influencers, quienes pudieron comprobar en campo el desempeño de Eco Premium Plus, un cemento diseñado para transformar la construcción de viviendas con un enfoque sostenible.

La visita, realizada en el marco del segundo aniversario de CIATEC, incluyó un recorrido técnico con demostraciones prácticas y análisis de datos, evidenciando cómo la innovación en materiales puede generar construcciones más durables, eficientes y responsables con el medio ambiente.

Elegir el cemento correcto: clave para construir mejor y de forma sostenible

Durante la jornada se presentaron comparaciones técnicas, como ensayos de permeabilidad y resistencia, que demostraron la importancia de utilizar el cemento adecuado según la aplicación.

Mientras que el cemento IP40 está diseñado para infraestructuras de alta exigencia, su uso en viviendas puede implicar mayores costos, uso de aditivos y riesgos de fisuración si no se aplica correctamente. En contraste, Eco Premium Plus ha sido desarrollado específicamente para construcciones habituales como viviendas, losas y muros, ofreciendo: Mayor trabajabilidad natural, menor riesgo de fisuración, alta durabilidad, reducción significativa de la huella de carbono.

Estas características no solo optimizan el proceso constructivo, sino que contribuyen directamente a edificaciones más sostenibles y seguras, impactando positivamente en la calidad de vida de las familias.

Las pruebas realizadas —como permeabilidad por presión, resistencia a la compresión y pulso ultrasónico— evidenciaron de forma tangible cómo la innovación tecnológica aplicada a los materiales mejora el comportamiento del concreto en condiciones reales.

“En CIATEC desarrollamos soluciones pensadas para los desafíos reales de la construcción. Eco Premium Plus refleja cómo la innovación puede generar valor no solo en desempeño técnico, sino también en sostenibilidad y bienestar para la sociedad”, destacó Fernando Herrera, Subgerente de CIATEC.

CIATEC: 2 años impulsando un futuro más sostenible para la construcción

A dos años de su creación, CIATEC se consolida como un referente en investigación aplicada en Bolivia, promoviendo una nueva generación de soluciones constructivas que integran eficiencia, innovación y sostenibilidad.

Entre sus desarrollos destacan:

Cemento Eco Premium Plus, con hasta 30% menor huella de carbono

Cemento Ultrarrepelente al agua, una solución impermeable que mejora la durabilidad frente a la humedad

Hormigones especiales, como drenantes y flotantes

Soluciones constructivas innovadoras como bovedillas, que optimizan materiales, reducen tiempos de obra y mejoran la eficiencia estructural

Estas soluciones no solo responden a las necesidades del sector, sino que aportan activamente a la construcción de ciudades más sostenibles, resilientes y habitables.

Asimismo, CIATEC fortalece el ecosistema del sector mediante asesoría técnica especializada, ensayos de materiales y formación de futuros profesionales, contribuyendo al desarrollo de una industria más preparada para los desafíos del futuro.

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