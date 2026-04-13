Salud y educación: Velasco plantea hospitales y formación tecnológica

Durante su intervención en el debate electoral, Velasco aseguró que una de sus prioridades será acercar la atención médica especializada a las distintas regiones del departamento mediante la construcción de tres hospitales de tercer nivel en las macroregiones de Santa Cruz.

Asimismo, anunció la creación de un nuevo hospital oncológico, un hospital exclusivo para personas de la tercera edad y otro especializado en atención a personas con discapacidad.

“El acceso a la salud no puede depender de la distancia geográfica. Hoy muchas personas de provincias deben trasladarse hasta la capital o Montero para recibir atención especializada”, sostuvo el candidato.

Velasco también cuestionó el estado actual del sistema de salud departamental y denunció condiciones deficientes en hospitales como el San Juan de Dios, el Oncológico, la maternidad Percy Boland y el hospital de tercer nivel de Montero.

En materia educativa, el postulante propuso fortalecer los institutos técnicos bajo competencia de la Gobernación con programas orientados a nuevas tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, programación no-code y prompt engineering.

Según explicó, el objetivo es brindar a los jóvenes herramientas para insertarse en la economía digital y generar emprendimientos tecnológicos desde Santa Cruz.

“Sin salud no hay vida y sin educación no hay futuro”, afirmó Velasco al resumir su propuesta programática.

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