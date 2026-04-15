Personal de Obras Públicas de la Alcaldía de Cochabamba realizó trabajos de reparación en las letras turísticas “Cocha”, ubicadas en el boulevard Recoleta, luego de que fueran dañadas por actos vandálicos.

El director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, calificó el hecho como un atentado contra el ornato público y pidió a la población mayor conciencia para cuidar las áreas verdes.

“Esto es un acto de vandalismo, han destrozado prácticamente. Es un revestimiento de aluminio, por lo tanto han tenido que patear para destruirlo. Lo que estamos haciendo es sacar el remache y volver a asegurar”, explicó.

Espinoza lamentó que el daño ocurra en un espacio concurrido por la población. “Es un lugar bastante visitado, especialmente en las tardes y noches. No entendemos cómo han podido pintarrajear y destrozar las letras. A la letra ‘C’ le falta incluso un pedazo”, señaló.

El director de Bienes Municipales destacó el apoyo del personal municipal para restaurar la estructura y pidió mayor conciencia ciudadana. “Esto es parte del atractivo turístico de la ciudad. Llamamos a la población a cuidar lo que es de todos”, manifestó.

Alcaldía repara letras turísticas tras actos vandálicos en la Recoleta de Cochabamba . Foto: Fernando Aguilar- Periodísta-Red Uno

Asimismo, remarcó la necesidad de fortalecer la educación cívica. “Tenemos mucho que trabajar en educación para que respeten lo que es de todos. Es imposible tener guardias en cada parque, por eso esto debe partir de la conciencia de la ciudadanía”, agregó.

El hecho generó preocupación entre vecinos de la zona norte, quienes piden mayor control para evitar nuevos daños a espacios públicos.

Mira la programación en Red Uno Play