Rodrigo Paz anuncia “perdonazo tributario”: ¿quiénes se beneficiarán y cómo funcionará?

En medio de un escenario económico complicado para miles de familias bolivianas, el presidente Rodrigo Paz anunció la aplicación de un “perdonazo tributario”, una medida que busca beneficiar principalmente a pequeños contribuyentes y sectores populares del país.

"Hemos generado una norma que se va a presentar esta semana, el perdonazo tributario", dijo Paz

El anuncio fue realizado durante los actos por el aniversario de Chuquisaca, donde el mandatario explicó que la norma será presentada oficialmente esta semana.

Según Paz, la iniciativa no está dirigida a grandes empresarios ni a personas con altos ingresos.

“Que conste para que no aprovechen algunos: no es para los ricos”, afirmó el presidente durante su discurso.

¿En qué consiste el perdonazo tributario?

La medida plantea aliviar las deudas tributarias acumuladas por pequeños contribuyentes, especialmente aquellas relacionadas con multas, intereses y sanciones generadas desde el año 2017.

El objetivo es permitir que miles de personas puedan regularizar su situación tributaria sin cargar con montos elevados acumulados por penalidades.

De acuerdo con lo explicado por el mandatario, el beneficio alcanzará a contribuyentes con deudas menores a 10 millones de bolivianos.

Sin embargo, Paz aclaró que el enfoque principal está puesto en quienes tienen obligaciones mucho menores y enfrentan dificultades económicas para ponerse al día.

“Es para el que vive día a día, el que tiene esos 10 mil, 15 mil, 30 mil o 40 mil bolivianos que con las multas ha ido acumulando problemas con el sistema tributario”, sostuvo.

¿Quiénes se beneficiarán?

El presidente señaló que el perdonazo tributario estará orientado principalmente a sectores como:

Gremiales

Cuentapropistas

Transportistas

Artesanos

Pequeños emprendedores

Según el Gobierno, la intención es que esos recursos que actualmente están comprometidos por deudas tributarias puedan volver a circular en la economía.

“Hoy día se le perdona para que esa platita la reactive, la vuelva a poner en Bolivia”, afirmó Paz.

¿Por qué se impulsa esta medida?

El mandatario reconoció que Bolivia atraviesa un momento económico complejo y aseguró que el objetivo es dar oxígeno financiero a sectores que trabajan de manera independiente y generan movimiento económico diario.

La medida también apunta a incentivar la formalización y facilitar que pequeños contribuyentes puedan retomar actividades económicas sin la presión de sanciones acumuladas.

Durante su intervención, Rodrigo Paz también agradeció el trabajo de la Asamblea Legislativa y destacó el papel de los parlamentarios en la aprobación de este tipo de normas.

“Muchas veces al parlamentario no se le reconoce su esfuerzo”, señaló.

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