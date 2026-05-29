Cinco observaciones impiden garantizar un partido nocturno en el Tahuichi, informó la Gobernación

La Gobernación de Santa Cruz informó que el clásico cruceño entre Oriente Petrolero y Blooming, programado para este domingo en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, se jugará desde las 16:00 horas debido a observaciones técnicas detectadas en el sistema de iluminación del escenario deportivo.

La decisión fue anunciada por el vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, quien explicó que la medida busca precautelar la seguridad de jugadores, hinchas, personal operativo y garantizar el normal desarrollo del encuentro.

Según detalló la autoridad, la determinación se sustenta en un informe técnico elaborado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el cual concluye que, en las condiciones actuales de las instalaciones eléctricas, “no es técnicamente factible garantizar la operatividad y continuidad del servicio” durante un evento nocturno.

Entre las principales observaciones identificadas en la inspección se encuentran la sobrecarga de interruptores automáticos por altas corrientes sostenidas durante varias horas, el riesgo de incendio en componentes eléctricos debido a elevadas temperaturas, posibles cortocircuitos por fallas de aislamiento y deficiencias en los sistemas de respaldo ante una eventual interrupción del suministro eléctrico.

El informe también advierte sobre una “alta posibilidad de armónicos en el sistema eléctrico interno”, situación que, según los especialistas, debería ser controlada mediante una adecuada puesta a tierra.

Schrupp señaló que la Gobernación ya realizó un levantamiento técnico y notariado de las observaciones encontradas y anunció que se iniciará un informe para determinar las responsabilidades correspondientes.

“No es competencia de la Gobernación ser juez; nuestra responsabilidad es poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias que hemos encontrado para que se determinen las responsabilidades”, manifestó.

Ante este panorama, las autoridades resolvieron modificar el horario del clásico cruceño para evitar que el partido se dispute bajo iluminación artificial.

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