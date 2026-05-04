Robó millones en una catedral y lo atraparon mientras jugaba en un casino

Un hombre de 42 años fue detenido en un casino de Rosario mientras apostaba dinero que, según la investigación, había robado horas antes de una catedral en la ciudad de Venado Tuerto.

El hecho ocurrió la noche del martes en la Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepción, ubicada en pleno centro. De acuerdo con el reporte policial, el acusado ingresó por un acceso sin seguridad sobre la calle 25 de Mayo y sustrajo alrededor de $3 millones en efectivo.

Tras el robo, emprendió una fuga inmediata: tomó un remís y viajó directamente a Rosario, a más de dos horas de distancia. Su destino fue el Casino City Center, donde comenzó a apostar parte del dinero sustraído.

Investigación y captura

La denuncia activó un operativo que avanzó con rapidez. Las cámaras de monitoreo urbano y testimonios permitieron reconstruir el recorrido del sospechoso, mientras la Policía de Investigaciones (PDI) seguía su rastro.

La clave estuvo en las imágenes del casino, donde finalmente lograron ubicarlo. Fue detenido en el lugar cuando intentaba continuar con sus movimientos, incluso contactando nuevamente al chofer del remís.

El hombre, identificado como Germán Carlos G., oriundo de La Rioja, fue trasladado nuevamente a Venado Tuerto y quedó a disposición de la Justicia.

Lo que sigue

La investigación está a cargo de las fiscales Luciana Del Grecco y Mayra Vuletic. En los próximos días se realizará la audiencia imputativa, donde se formalizarán los cargos en su contra.

Mientras tanto, no se descarta que el detenido pueda estar vinculado a otros hechos similares en la región.

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