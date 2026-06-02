Cadex: Pérdidas por bloqueos en Bolivia ascienden a $us 700 millones

El gerente general de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Martín Salces, informó que los bloqueos de carreteras ya provocaron pérdidas aproximadas de 700 millones de dólares al sector exportador, además de afectar seriamente la actividad turística en el país.

Según el ejecutivo, una de las principales preocupaciones es la pérdida de mercados internacionales, situación que podría generar consecuencias a largo plazo para los exportadores bolivianos.

“Ya cuantificamos 700 millones de dólares en pérdidas del sector exportador y pérdidas de mercado, que es lo más preocupante. El turismo interno tenía una oportunidad maravillosa este feriado largo para hacer turismo, pero estamos bloqueados”, manifestó Salces.

El representante empresarial lamentó que las medidas de presión continúen pese a las gestiones de diálogo impulsadas por diferentes sectores y atribuyó la continuidad del conflicto a la intransigencia de algunos dirigentes.

“Pedimos que una vez agotado el diálogo se tomen las medidas pertinentes para que las carreteras, que son las venas por donde transita nuestra economía, se desbloqueen”, afirmó.

Salces sostuvo que la paralización de las rutas no solo afecta al comercio exterior, sino también a actividades vinculadas al turismo, el transporte, la producción y los servicios, sectores que esperaban una mayor dinámica económica durante el próximo feriado largo.

Desde Cadex reiteraron su preocupación por los efectos económicos de los bloqueos y exhortaron a las autoridades y a los sectores movilizados a encontrar una solución que permita restablecer la circulación en las carreteras del país.

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