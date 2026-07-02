[VIDEO] Messi pasó por un estricto control en EE.UU. y su reacción se hizo viral

La selección de Argentina protagonizó una escena fuera de las canchas durante su traslado de Kansas City a Miami, donde disputará su partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde. Antes de abordar el vuelo, toda la delegación debió cumplir con los estrictos controles de seguridad implementados en Estados Unidos.

Ni siquiera Lionel Messi quedó exento de pasar por los escáneres y las revisiones del personal aeroportuario. Sin privilegios para la campeona del mundo, cada integrante del plantel fue inspeccionado como cualquier otro pasajero.

El momento más llamativo ocurrió cuando una agente de seguridad revisó el equipaje del defensor Cristian "Cuti" Romero y encontró un magiclick entre sus pertenencias. El insólito hallazgo llamó la atención de quienes estaban cerca y rápidamente desató las bromas dentro de la delegación.

Rodrigo De Paul no dejó pasar la escena y le mostró lo ocurrido a Messi. Al ver el objeto que sostenía la oficial, el capitán argentino no pudo contener la risa, mientras Romero observaba la situación con cierta incomodidad. El episodio, que quedó registrado en video, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la concentración albiceleste antes de su duelo por un lugar en los octavos de final del Mundial.

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