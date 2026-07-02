Martín Palermo revela en Red Uno qué espera del partido entre Argentina y Cabo Verde

Desde Miami, donde se vive el ambiente previo al duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el exdelantero de la selección argentina, Martín Palermo, conversó con la Red Uno de Bolivia y compartió su análisis sobre el compromiso que afrontará la vigente campeona del mundo.

En declaraciones a Red Uno, Palermo dejó claro que la Albiceleste no debe confiarse por el nombre del rival y pidió valorar el crecimiento de las selecciones que han llegado a las instancias decisivas del torneo.

"Todos los partidos a partir de ahora son difíciles. Más allá de que no te toque un equipo de renombre o campeón del mundo, creo que hay que respetar hoy a Cabo Verde como lo que pueden llegar a ser Australia o Egipto en un posible enfrentamiento con la selección", afirmó Martín Palermo a Red Uno de Bolivia.

El exgoleador de Boca Juniors también hizo un balance de la participación de los equipos sudamericanos en la Copa del Mundo. Recordó que el inicio del torneo generó preocupación por los resultados obtenidos, aunque destacó las campañas que aún mantienen con vida a varias selecciones de la región.

"Cuando empezó el Mundial, en las primeras fechas no eran buenos los resultados de los sudamericanos y todos decíamos qué va a pasar ahora. Exceptuando a Uruguay, que quedó antes en la fase de grupos, y después la eliminación de Ecuador, toca hacer fuerza por Colombia, Argentina y Brasil. Paraguay, que eliminó a Alemania, creo que es un mérito muy importante", señaló a Red Uno.

Argentina enfrentará este viernes a Cabo Verde con el objetivo de avanzar a los octavos de final. En caso de conseguir la clasificación, su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre Australia y Egipto. Mientras tanto, las palabras de Martín Palermo reflejan el mensaje de cautela con el que la Albiceleste afronta la fase decisiva del Mundial 2026.

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