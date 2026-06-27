Bubista, el hombre que puso a Cabo Verde en el mapa del fútbol mundial

Pedro Leitao Brito, conocido popularmente como Bubista, protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026.

Luego de clasificar a Cabo Verde a los dieciseisavos de final en la primera participación mundialista de la historia del país, el entrenador apareció en la conferencia de prensa envuelto en la bandera nacional, reflejando el inmenso orgullo por una hazaña que ya quedó grabada en la historia del fútbol africano.

Bubista no solo dirige al combinado caboverdiano, también fue uno de sus referentes como jugador, llegando a portar el brazalete de capitán durante su carrera.

Como futbolista soñó con disputar una Copa del Mundo, pero ese objetivo nunca pudo concretarse. Sin embargo, el destino le dio una nueva oportunidad desde el banquillo. En 2020 asumió como entrenador de la selección nacional y comenzó un proyecto que cambiaría para siempre la historia del país.

Aunque no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022, el técnico mantuvo la confianza en su trabajo y encontró la revancha en las Eliminatorias rumbo a 2026, donde consiguió el primer boleto mundialista para Cabo Verde.

Lejos de conformarse con participar, el equipo sorprendió en la fase de grupos. Igualó sin recibir goles frente a España, sumó otro empate ante Uruguay y cerró su participación invicto tras igualar con Arabia Saudita, resultados que le permitieron avanzar a los dieciseisavos de final.

Ahora, el siguiente desafío será enfrentar a Argentina, una de las grandes favoritas al título y liderada por Lionel Messi. Más allá del resultado que obtenga en esa llave, Bubista ya consiguió lo que parecía imposible: llevar a Cabo Verde a competir entre las mejores selecciones del planeta y hacer que el nombre de su país resuene en todo el mundo.

Mira la programación en Red Uno Play