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Mundial 2026

¡Histórico! RD Congo remonta 3-1 ante Uzbekistán y se mete a 16avos

Eidor Shomurodov había adelantado a los uzbekos, pero empató Mayele. Desniveló y selló la victoria Yoane Wissa para los congoleños.

Martin Suarez Vargas

27/06/2026 19:30

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Foto: EFE.
Estados Unidos.

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En una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA, RD Congo dio el golpe y se quedó con la victoria por 3-1 en el estadio Atlanta. Yoane Wissa (22' 2T, de penal y 45' 2T) y Fiston Mayele (32' 2T) convirtieron para la selección de RD Congo. , mientras que Eldor Shomurodov (9' 1T) hizo lo suyo para el combinado de Uzbekistán.

El estratega de RD Congo, Sebastien Desabre, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Lionel Mpasi en el arco; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe y Arthur Masuaku en la línea defensiva; Nathanaël Mbuku, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki y Brian Cipenga en el medio; y Cédric Bakambu y Yoane Wissa en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Fabio Cannavaro salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Abduvokhid Nematov bajo los tres palos; Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov y Jahongir Urozov en defensa; Khojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy y Sherzod Nasrullayev en la mitad de cancha; y Dostonbek Khamdamov, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullaev en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Atlanta fue Felix Zwayer.

Cambios en RD Congo
  • 51' 2T - Salió Cédric Bakambu por Fiston Mayele
  • 72' 2T - Salió Brian Cipenga por Théo Bongonda
  • 73' 2T - Salieron Samuel Moutoussamy por Ngalayel Mukau, Nathanaël Mbuku por Meschack Elia y Abbosbek Fayzullaev por Oston Urunov
  • 82' 2T - Salió Arthur Masuaku por Joris Kayembe
  • Amonestados en RD Congo:
  • 20' 1T Noah Sadiki (Conducta antideportiva), 49' 1T Nathanaël Mbuku (Conducta antideportiva) y 16' 2T Samuel Moutoussamy (Conducta antideportiva)
  •  
    Cambios en Uzbekistán
  • 58' 2T - Salieron Otabek Shukurov por Odiljon Xamrobekov y Dostonbek Khamdamov por Azizjon Ganiev
  • 81' 2T - Salieron Jahongir Urozov por Igor Sergeev y Akmal Mozgovoy por Jamshid Iskanderov
  • Amonestados en Uzbekistán:
  • 42' 1T Abdukodir Khusanov (Conducta antideportiva) y 2' 2T Sherzod Nasrullayev (Conducta antideportiva)

La última jornada del Grupo K tendrá un duelo entre selecciones que aún conservan aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final ya que llegan separadas por apenas un punto y saben que una victoria puede resultar determinante en la pelea por la clasificación.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Además de lo que ocurra en este encuentro, deberán estar atentos al resultado entre Colombia y Portugal para conocer su destino definitivo en el torneo.

RD Congo ha mostrado competitividad en sus dos presentaciones y llega a la fecha decisiva con opciones intactas de avanzar. Debutó con un valioso empate 1-1 frente a Portugal y luego cayó ajustadamente por 1-0 ante Colombia. Con un punto en la tabla y margen matemático para seguir soñando, buscará hacerse fuerte en el cierre de la fase de grupos.

Uzbekistán, en cambio, afronta este compromiso ya eliminado. El conjunto asiático cayó por 3-1 ante Colombia en su debut y luego sufrió una dura derrota por 5-0 frente a Portugal. Sin puntos y con una diferencia de gol muy desfavorable (-7), jugará su último partido en el Mundial 2026 buscando despedirse con una alegría.

Felix Zwayer es el elegido para dirigir el partido.

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