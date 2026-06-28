Escándalo en Cabo Verde: su capitán es investigado por grave denuncia

Según la prensa internacional, el capitán de la selección de Cabo Verde, Ryan Mendes, es investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación presentada por una ciudadana brasileña. La investigación se encuentra en curso y, hasta el momento, el futbolista no ha sido acusado formalmente ni existe una condena en su contra.

De acuerdo con la denuncia, el presunto hecho ocurrió en marzo, cuando la selección caboverdiana realizaba una gira de partidos amistosos en Nueva Zelanda. La mujer, quien trabajaba como intérprete para la delegación, aseguró que fue agredida física y sexualmente por el jugador en el hotel donde se hospedaba el equipo.

La denunciante presentó fotografías de las lesiones sufridas, además de un informe médico forense y la denuncia correspondiente ante las autoridades neozelandesas. Posteriormente, también solicitó a la Federación de Cabo Verde y a la FIFA que adoptaran medidas contra el futbolista antes del Mundial.

Mientras la investigación continúa en manos de la Policía de Nueva Zelanda, el caso ha generado repercusión internacional al involucrar al capitán de una de las selecciones que disputa la Copa del Mundo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la presentación de cargos formales contra Ryan Mendes.

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