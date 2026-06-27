Tras quedar eliminado del Mundial, Uruguay tomó una drástica decisión con el plantel

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó consecuencias más allá de lo deportivo. Luego de confirmarse la despedida de la Celeste del torneo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió cancelar el vuelo chárter que estaba reservado para trasladar a toda la delegación de regreso a Montevideo.

Como resultado de esta medida, los jugadores no volverán al país en un mismo viaje. Cada integrante del plantel organizará su retorno de manera individual en vuelos comerciales, con distintos destinos y escalas. Algunos se incorporarán directamente a sus respectivos clubes, mientras que otros regresarán primero a Uruguay antes de retomar sus compromisos deportivos.

El camino de la selección uruguaya terminó tras la derrota por 1-0 frente a España, resultado que confirmó su eliminación del Mundial. La campaña concluyó antes de lo previsto y dio paso a un ambiente de frustración dentro del plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia de la AUF.

En los próximos días, las autoridades del fútbol uruguayo realizarán un balance de la participación en la Copa del Mundo para analizar los factores que llevaron a la eliminación y comenzar a definir el futuro del proyecto deportivo de la selección dirigida por Marcelo Bielsa.

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