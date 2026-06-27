Colombia y Portugal se juegan el liderato del grupo en un choque electrizante

La selección colombiana de Néstor Lorenzo cerró oficialmente sus prácticas en las instalaciones del Inter de Miami, ultimando detalles para el crucial enfrentamiento contra la escuadra de Portugal. Con la mira puesta en lo más alto, el estratega argentino dejó en claro que la ambición de su plantel superó las expectativas iniciales del proceso.

Al respecto, Lorenzo enfatizó: “Cuando me contrataron me pidieron clasificar y bueno, vamos por más. Así que Dios quiera que lleguemos a lo más alto y que dejemos a Colombia bien arriba. Nosotros estamos acostumbrados a jugar en Barranquilla, con una temperatura importante en cuanto al calor y a la humedad”.

En la otra acera se encuentra la Portugal de Cristiano Ronaldo, un equipo que llega con la urgencia de redimirse tras haber iniciado su camino en este certamen con el pie izquierdo. El choque promete ser de alta intensidad, ya que ambos combinados nacionales luchan codo a codo por adueñarse de la cima absoluta del grupo.

Roberto Martínez, director técnico del conjunto portugués, confía plenamente en la jerarquía que compone su vestuario para sacar adelante este partido de alta presión. El entrenador destacó que el orden y la madurez de sus futbolistas serán las claves definitivas para equilibrar las acciones en el campo.

En sus propias palabras, Martínez señaló: “Tener la experiencia de tener un capitán con ese bagaje de seis mundiales ayuda mucho. Pero también tenemos un grupo de liderazgo. Estamos hablando del capitán del Manchester United, dos de los capitanes Manchester City, capitán de Porto, capitán de Al-Hilal. Tenemos un grupo de liderazgo muy importante. Pero creo que el equilibrio emocional de responsabilidad y libertad para mostrar lo que tenemos está en un momento bueno”.

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