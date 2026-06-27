¿Messi jugará ante Jordania? La respuesta de Scaloni a horas del partido

La selección de Argentina disputará este sábado su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania desde las 22:00. El encuentro será transmitido en vivo por Red Uno de Bolivia y reduno.com.bo. Con seis puntos y el primer lugar del grupo ya asegurado, el vigente campeón del mundo presentará variantes en su formación.

La principal novedad será la ausencia de Lionel Messi en el once inicial. El entrenador Lionel Scaloni explicó que la decisión responde a la necesidad de administrar las cargas de cara a los dieciseisavos de final, instancia en la que la Albiceleste ya tiene como rival a Cabo Verde.

"Me permito que el equipo descanse y Lio va arrancar después, lo tengo confirmado. Debemos tomar recaudo de lo que tiene el rival, pero yo creo que como pasó toda la vida en el fútbol no hay una sola manera de ganar. En este Mundial se está viendo que hay selecciones que juegan de diferentes maneras y le está dando resultados, como siempre digo al final siempre van a estar las selecciones potentes", señaló Scaloni.

Por su parte, Jordania afrontará el compromiso sin haber sumado puntos en sus dos primeras presentaciones y buscará despedirse del torneo con una buena actuación frente al campeón del mundo.

En la previa del encuentro, Scaloni también analizó el planteamiento del rival.

"Jordania normalmente juega con cinco defensores, un 5-2-3 o 5-4-1, como lo quieran llamar. Es un buen rival y para nada nos confiamos, tenemos nuestras armas e intentaremos algún matiz, cambiarlo a lo que veníamos haciendo del último partido", expresó el técnico argentino.

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