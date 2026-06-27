Mundial 2026: Croacia se quedó con el triunfo por 2-1 frente a Ghana

Croacia supo ganar por 2 a 1 su partido frente a Ghana, correspondiente a la fecha 3 del grupo L de la Copa Mundial de la FIFA. Petar Sucic (30' 1T) y Nikola Vlasic (37' 2T) fueron los autores de la victoria en el estadio Filadelfia de Croacia. Para Ghana convirtió Derrick Luckassen (27' 2T).

Nikola Vlasic estrelló un disparo en el palo a los 16 minutos del primer tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.

La figura del encuentro fue Nikola Vlasic. El volante de Croacia se destacó frente a Ghana ya que convirtió 1 gol, dio 33 pases correctos y pateó 2 veces al arco.

También fue clave en el estadio Filadelfia, Luka Modric. El volante de Croacia se destacó frente a Ghana ya que dio 73 pases correctos.

El entrenador de Croacia, Zlatko Dalic, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Dominik Livakovic en el arco; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic y Ivan Perisic en la línea defensiva; Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlasic, Petar Sucic y Martin Baturina en el medio; y Ante Budimir en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Carlos Queiroz se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Benjamin Asare bajo los tres palos; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen y Gideon Mensah en defensa; Thomas Partey, Elisha Owusu y Kwasi Sibo en la mitad de cancha; y Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew y Antoine Semenyo en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Drew Fischer.

Ambos seleccionados llegan con opciones de avanzar y buscarán cerrar de la mejor manera una fase de grupos muy equilibrada. El resultado de este partido, combinado con lo que ocurra entre Panamá e Inglaterra, terminará de definir las posiciones finales de la zona.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Croacia llega a la tercera fecha con tres puntos y dependiendo de sí misma para mantenerse en la pelea por la clasificación. En su debut cayó ante Inglaterra por 4-2 en un encuentro de alto ritmo, pero logró recuperarse en la segunda jornada al derrotar por 1-0 a Panamá.

Ghana también encara este partido con aspiraciones de continuar en el torneo. Los africanos comenzaron su participación con una ajustada victoria por 1-0 frente a Panamá y luego sumaron un valioso empate sin goles ante Inglaterra.

El árbitro designado para el encuentro es Drew Fischer.

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