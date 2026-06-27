TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

Mundial 2026: Panamá no pudo con Inglaterra y perdió 2 a 0

Jude Bellingham y Harry Kane fueron los autores de los tantos del seleccionado inglés.

Martin Suarez Vargas

27/06/2026 17:00

Agregar Reduno en
Nueva York, Estados Unidos.

Escuchar esta nota

En una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA, Inglaterra dio el golpe y se quedó con la victoria por 2-0 en el estadio Nueva York. Jude Bellingham (16' 2T) y Harry Kane (21' 2T) convirtieron para la selección de Inglaterra.

El desempeño Jude Bellingham lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Inglaterra metió 1 gol, efectuó 39 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Elliot Anderson también jugó un buen partido. El volante de Inglaterra efectuó 63 pases correctos y recuperó 2 balones.

El estratega de Panamá, Thomas Christiansen, paró al once inicial con una formación 5-4-1 con Orlando Mosquera en el arco; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade y Jorge Gutiérrez en la línea defensiva; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Édgar Bárcenas y José Rodrí­guez en el medio; y Tomás Rodríguez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Thomas Tuchel salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Jordan Pickford bajo los tres palos; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O´Reilly en defensa; Elliot Anderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Morgan Rogers y Marcus Rashford en la mitad de cancha; y Harry Kane en la delantera.

Abdulrahman Al Jassim fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Nueva York.

La tercera y última jornada del Grupo L tendrá un duelo con realidades opuestas. La selección panameña ya no tiene posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Inglaterra buscará cerrar una sólida fase de grupos y asegurar el primer puesto de la zona.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Panamá llega a este compromiso sin unidades y ya eliminada. En su debut cayó por la mínima ante Ghana (0-1) y luego volvió a perder frente a Croacia por idéntico resultado (0-1). Aunque mostró pasajes competitivos en ambos encuentros, no logró traducirlos en puntos.

Por su parte, Inglaterra ha dejado buenas sensaciones en sus primeras presentaciones y depende de sí misma para quedarse con el liderazgo del Grupo L. Los europeos comenzaron su camino con una victoria por 4-2 sobre Croacia y posteriormente igualaron sin goles frente a Ghana.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Abdulrahman Al Jassim.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD