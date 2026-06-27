Mundial 2026: Panamá no pudo con Inglaterra y perdió 2 a 0

En una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA, Inglaterra dio el golpe y se quedó con la victoria por 2-0 en el estadio Nueva York. Jude Bellingham (16' 2T) y Harry Kane (21' 2T) convirtieron para la selección de Inglaterra.

El desempeño Jude Bellingham lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Inglaterra metió 1 gol, efectuó 39 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Elliot Anderson también jugó un buen partido. El volante de Inglaterra efectuó 63 pases correctos y recuperó 2 balones.

El estratega de Panamá, Thomas Christiansen, paró al once inicial con una formación 5-4-1 con Orlando Mosquera en el arco; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade y Jorge Gutiérrez en la línea defensiva; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Édgar Bárcenas y José Rodrí­guez en el medio; y Tomás Rodríguez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Thomas Tuchel salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Jordan Pickford bajo los tres palos; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O´Reilly en defensa; Elliot Anderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Morgan Rogers y Marcus Rashford en la mitad de cancha; y Harry Kane en la delantera.

Abdulrahman Al Jassim fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Nueva York.

La tercera y última jornada del Grupo L tendrá un duelo con realidades opuestas. La selección panameña ya no tiene posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Inglaterra buscará cerrar una sólida fase de grupos y asegurar el primer puesto de la zona.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Panamá llega a este compromiso sin unidades y ya eliminada. En su debut cayó por la mínima ante Ghana (0-1) y luego volvió a perder frente a Croacia por idéntico resultado (0-1). Aunque mostró pasajes competitivos en ambos encuentros, no logró traducirlos en puntos.

Por su parte, Inglaterra ha dejado buenas sensaciones en sus primeras presentaciones y depende de sí misma para quedarse con el liderazgo del Grupo L. Los europeos comenzaron su camino con una victoria por 4-2 sobre Croacia y posteriormente igualaron sin goles frente a Ghana.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Abdulrahman Al Jassim.

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