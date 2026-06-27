Los entrenadores más longevos en la historia de los Mundiales

La Copa del Mundo no solo es el escenario donde brillan las grandes figuras del fútbol. También es el lugar donde la experiencia, la estrategia y la sabiduría de los entrenadores pueden marcar la diferencia.

A lo largo de la historia mundialista, varios técnicos desafiaron el paso del tiempo y se sentaron en el banco de suplentes con más de 65 años, demostrando que la pasión por el fútbol no tiene fecha de vencimiento.

En este selecto grupo aparecen nombres históricos como Dick Advocaat, Otto Rehhagel, Óscar Washington Tabárez, Louis van Gaal, Cesare Maldini, Carlos Queiroz y José Néstor Pekerman.

Dick Advocaat, el nuevo récord mundialista

El neerlandés Dick Advocaat pasó a ocupar un lugar histórico al dirigir a Curazao en el Mundial 2026 con 78 años.

Su caso tiene un valor especial porque no solo rompió el récord de longevidad en el banco, sino que también lideró a una selección que debutó por primera vez en una Copa del Mundo.

Curazao, considerado uno de los equipos más pequeños en población que llegó a una cita mundialista, vivió una participación histórica bajo la conducción de un entrenador con décadas de recorrido internacional.

Advocaat, conocido como “El Pequeño General”, ya había dirigido a varias selecciones y clubes antes de asumir este desafío. Su presencia en el Mundial 2026 confirmó que la experiencia puede seguir vigente incluso en el escenario más exigente del fútbol.

Otto Rehhagel, el récord que parecía intocable

Antes de Advocaat, el récord absoluto pertenecía al alemán Otto Rehhagel.

Con 71 años y 317 días, dirigió a Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010. Su último partido fue ante Argentina, el 22 de junio de 2010, en Polokwane, por la fase de grupos.

Aunque Grecia cayó 2-0 y quedó eliminada, Rehhagel dejó una huella imborrable como uno de los técnicos más veteranos de la historia mundialista.

Su legado ya era enorme antes de aquella Copa, especialmente por haber llevado a Grecia al título de la Eurocopa 2004, una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol europeo.

Óscar Tabárez y Louis van Gaal: experiencia sudamericana y europea

En el segundo escalón histórico previo a 2026 aparece el uruguayo Óscar Washington Tabárez, conocido como “El Maestro”.

Tabárez dirigió a Uruguay en el Mundial de Rusia 2018 con 71 años y 125 días. Su último partido fue la derrota 2-0 ante Francia, el 6 de julio de 2018, en los cuartos de final.

Su carrera al frente de la Celeste fue una de las más influyentes del fútbol sudamericano moderno. Más allá de los resultados, Tabárez dejó una estructura de trabajo, identidad y formación que marcó a toda una generación de futbolistas uruguayos.

Muy cerca aparece Louis van Gaal, quien dirigió a Países Bajos en Qatar 2022 con 71 años y 123 días.

Su despedida fue en un partido dramático ante Argentina, en los cuartos de final. El encuentro terminó 2-2 y se definió por penales a favor del equipo sudamericano.

Van Gaal volvió a demostrar en ese torneo su capacidad táctica, su personalidad y su influencia sobre equipos competitivos incluso en etapas avanzadas de su carrera.

Cesare Maldini y Carlos Queiroz, nombres ilustres del ranking

El italiano Cesare Maldini también ocupa un lugar importante en esta lista.

Dirigió a Paraguay en el Mundial de Corea/Japón 2002 con 70 años y 130 días. Su equipo llegó hasta los octavos de final, donde cayó 1-0 ante Alemania.

Maldini, padre del legendario Paolo Maldini, aportó jerarquía europea a una selección paraguaya que competía con carácter, orden defensivo y mucha intensidad.

Otro nombre destacado es el portugués Carlos Queiroz, quien dirigió a Irán en Qatar 2022 con 69 años y 273 días.

Su último partido fue la derrota 1-0 ante Estados Unidos en la fase de grupos. Queiroz, con una larga carrera internacional, también dirigió a Portugal, Colombia, Egipto y Sudáfrica, además de haber trabajado en clubes de élite.

José Pekerman, entre los grandes veteranos

El argentino José Néstor Pekerman también forma parte de este grupo de técnicos mundialistas longevos.

Con 68 años y 303 días, estuvo al mando de Colombia en el Mundial de Rusia 2018.

Su despedida fue en octavos de final ante Inglaterra, tras un empate 1-1 y una eliminación por penales.

Pekerman dejó una marca profunda en el fútbol colombiano, al liderar una etapa de alto rendimiento internacional y devolverle protagonismo mundialista a la selección cafetera.

Otros técnicos históricos

La lista de entrenadores veteranos en Copas del Mundo incluye también a figuras como Otto Pfister, Fernando Santos, Fabio Capello, Luis Aragonés, Carlos Alberto Parreira, Mario Zagallo, Roy Hodgson, Karel Brückner, Tim, Volker Finke, Bert van Marwijk, Luiz Felipe Scolari y Ottmar Hitzfeld.

Cada uno, desde su estilo, demostró que el banco de suplentes también es un espacio donde pesan la trayectoria, la lectura del juego y la capacidad para gestionar momentos de presión.

Algunos llevaron a sus selecciones a instancias decisivas. Otros no lograron avanzar demasiado, pero dejaron una postal histórica: la de entrenadores que, después de décadas en el fútbol, todavía seguían compitiendo en el máximo escenario.

La experiencia, un valor clave en los Mundiales

La presencia de entrenadores veteranos en la Copa del Mundo demuestra que la experiencia sigue siendo un activo fundamental en el fútbol de élite.

En torneos cortos, donde cada detalle puede definir una clasificación o una eliminación, la calma, el liderazgo y la lectura táctica son factores decisivos.

Por eso, el Mundial no solo es una vidriera para jóvenes talentos. También es un homenaje a quienes dedicaron su vida al fútbol y siguen dejando su marca desde el banco de suplentes.

La edad, en estos casos, no aparece como un límite, sino como una prueba de pasión, conocimiento y vigencia.

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