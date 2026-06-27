Como establece el reglamento de la FIFA, los partidos de cada grupo se jugarán de manera simultánea para garantizar la transparencia de la competencia y evitar especulaciones con los resultados. Cada gol y cada punto podrían cambiar el destino de las selecciones en cuestión de minutos.
27/06/2026 10:15
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La emoción del Mundial 2026 no da tregua. Este sábado 27 de junio se disputará una de las jornadas más decisivas de la primera fase, con seis encuentros que definirán a varios clasificados y el orden de los grupos L, K y J rumbo a los dieciseisavos de final.
Como establece el reglamento de la FIFA, los partidos de cada grupo se jugarán de manera simultánea para garantizar la transparencia de la competencia y evitar especulaciones con los resultados. Cada gol y cada punto podrían cambiar el destino de las selecciones en cuestión de minutos.
La actividad comenzará a las 17:00 (hora de Bolivia) con los compromisos del Grupo L. Panamá buscará sorprender a Inglaterra, mientras que Croacia se enfrentará a Ghana en otro duelo con importantes implicaciones para la clasificación.
Más tarde, a las 19:30, será el turno del Grupo K. Uno de los partidos más atractivos de la jornada enfrentará a Colombia y Portugal en Miami, con el liderato del grupo en juego. Al mismo tiempo, RD Congo y Uzbekistán intentarán aprovechar su última oportunidad para seguir con vida en el torneo.
La jornada concluirá a las 22:00 (hora de Bolivia) con los encuentros del Grupo J. Argentina, que ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda, enfrentará a Jordania, mientras que Argelia y Austria protagonizarán otro duelo decisivo por un cupo en la fase eliminatoria.
Programación de este sábado 27 de junio
17:00 (Bolivia) | 15:00 (México) | 18:00 (Argentina)
Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)
Croacia vs. Ghana (Grupo L)
19:30 (Bolivia) | 17:30 (México) | 20:30 (Argentina)
Colombia vs. Portugal (Grupo K)
RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K)
22:00 (Bolivia) | 20:00 (México) | 23:00 (Argentina)
Jordania vs. Argentina (Grupo J)
Argelia vs. Austria (Grupo J)
Con boletos a los dieciseisavos de final, lideratos y cruces de la siguiente ronda en juego, el Mundial 2026 vivirá este sábado una auténtica maratón de fútbol. Una jornada en la que los favoritos intentarán confirmar su condición y las selecciones que aún sueñan con avanzar buscarán escribir una de las grandes historias del campeonato.
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