Sigue aquí EN VIVO: Así se forman los cruces de los 16avos del Mundial 2026

La emoción del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Con la disputa de las últimas jornadas de la fase de grupos, el cuadro de los dieciseisavos de final empieza a completarse y ya presenta enfrentamientos de alto nivel que prometen grandes emociones en el camino hacia el título.

Uno de los primeros duelos confirmados enfrentará a Sudáfrica y Canadá, quienes abrirán la fase de eliminación directa el domingo 28 de junio desde las 15:00 (hora de Bolivia). Al día siguiente, el lunes 29 de junio, la jornada ofrecerá dos partidos de gran atractivo: Brasil se medirá con Japón a las 13:00, mientras que Países Bajos chocará con Marruecos desde las 21:00.

La acción continuará el miércoles 1 de julio, cuando Estados Unidos enfrente a Bosnia y Herzegovina en otro de los cruces ya definidos, mientras el resto de las llaves continúa tomando forma conforme concluyen los partidos de la fase de grupos.

Sigue el desarrollo del Mundial 2026 y conoce, minuto a minuto, cómo va quedando el cuadro de los dieciseisavos de final, con los clasificados, los horarios y los enfrentamientos que marcarán el inicio de la lucha por un lugar entre los 16 mejores del torneo.

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