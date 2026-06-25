Locura total en Sudáfrica por el pase de su selección a dieciseisavos del Mundial

El país de Sudáfrica celebró con emoción la histórica clasificación de su selección, los Bafana Bafana, a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial tras derrotar 1-0 a Corea del Sur este miércoles en el Estadio de Monterrey. El resultado marca un hito para la selección africana, que ingresa por primera vez a la fase eliminatoria del torneo.

El único gol del partido fue obra de Thapelo Maseko al minuto 67. El delantero sudafricano fue determinante al resolver una jugada individual dentro del área y asegurar una victoria que quedará registrada en la historia de Bafana Bafana.

El encuentro contó con una asistencia superior a los 45.000 espectadores, que fueron testigos de un duelo intenso, especialmente en el tramo final, cuando Corea del Sur buscó el empate sin éxito.

En el desarrollo del partido, Sudáfrica mantuvo una posesión superior al 55% en el segundo tiempo, lo que le permitió controlar los ritmos del juego y sostener la ventaja hasta el pitazo final.

Mira la programación en Red Uno Play