Hoy por Red Uno: Uruguay va por su clasificación ante España

Uruguay afrontará este viernes uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial 2026. Desde las 20:00 (hora de Bolivia), la selección dirigida por Marcelo Bielsa se medirá con España por la tercera y última fecha del Grupo H, con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final. El encuentro podrá seguirse en vivo por Red Uno de Bolivia y su señal web reduno.com.bo.

El Grupo H llega completamente abierto a la jornada decisiva. Ninguno de los cuatro equipos ha asegurado su clasificación, por lo que los dos boletos a la siguiente ronda se definirán en los últimos 90 minutos de la fase de grupos.

España lidera la zona con cuatro puntos. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente debutó con un empate sin goles frente a Cabo Verde y luego mostró su mejor versión al golear 4-0 a Arabia Saudita. Un triunfo le garantizará el primer lugar del grupo, aunque un empate también podría ser suficiente dependiendo del otro resultado.

Uruguay, por su parte, acumula dos unidades tras igualar 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde. La Celeste necesita un resultado positivo para seguir en carrera y, si consigue la victoria, incluso podría terminar como líder del grupo, dependiendo de lo que ocurra en el otro compromiso de la zona.

El encuentro será dirigido por el árbitro estadounidense Ismail Elfath, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El camino a los dieciseisavos

El desenlace del Grupo H también definirá el destino de sus clasificados. El equipo que termine como primero enfrentará al mejor tercer ubicado proveniente de los grupos E, F, G, I o J, mientras que el segundo de la zona se medirá con el segundo del Grupo A. El cuadro definitivo quedará confirmado una vez concluya la fase de grupos.

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