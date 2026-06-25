"Ya puede hacer goles": brujo ghanés libera de la macumba a Harry Kane

El polémico curandero y sacerdote fetichista ghanés Nana Kwaku Bonsam volvió a ser noticia tras afirmar que puso fin a la supuesta "macumba" que, según él, evitó que Harry Kane marcara en el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana. A través de sus redes sociales, aseguró que el delantero inglés ya está autorizado para volver a convertir en el Mundial.

Conocido internacionalmente por asegurar que provocó las lesiones de Cristiano Ronaldo antes del Mundial de 2014, Bonsam —cuyo apellido significa literalmente "Diablo"— había advertido días antes del encuentro que estaba "trabajando" en una hechicería para frenar al goleador inglés.

"No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana", manifestó en un video difundido en redes sociales.

"Ahora libero a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra, dijo"

Durante el compromiso, Kane no logró romper el cero y desperdició una de las últimas oportunidades del partido, una acción que rápidamente fue relacionada por miles de aficionados con las palabras del brujo. El 0-0 sorprendió debido a que Inglaterra llegaba con la confianza de haber goleado 4-2 a Croacia en su anterior presentación.

Después del encuentro, Bonsam aseguró que su misión ya estaba cumplida y anunció que levantó el supuesto hechizo sobre el atacante inglés, por lo que, según sus palabras, Kane podrá volver a reencontrarse con el gol en la siguiente jornada del torneo.

Ahora todas las miradas estarán puestas en el próximo compromiso de Inglaterra frente a Panamá, donde Harry Kane buscará romper su sequía goleadora. Ghana, en tanto, cerrará la fase de grupos enfrentando a Croacia en otro duelo clave por la clasificación.

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