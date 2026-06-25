¿Quién manda en el gol? Así está la tabla de goleadores del Mundial

La lucha por ser la cima de goleadores de la Copa del Mundo comienza a tomar forma y, por ahora, el gran protagonista es Lionel Messi. El capitán de Argentina encabeza la tabla de goleadores del torneo con cinco anotaciones, consolidándose como una de las principales figuras de la competencia.

Detrás del astro argentino aparecen Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con cuatro goles. Los dos delanteros mantienen una intensa persecución por el liderato y prometen dar pelea en las próximas jornadas del campeonato.

La lista de máximos artilleros también incluye a Vinícius Júnior, Deniz Undav, Matheus Cunha, Jonathan David, Ismael Sabiri y Johan Manzambi, quienes se mantienen en la pelea por acercarse a los líderes.

Con la fase de grupos llegando a su desenlace y los cruces eliminatorios cada vez más cerca, la carrera por convertirse en el máximo goleador del Mundial promete emociones hasta el último partido.

Mira la programación en Red Uno Play