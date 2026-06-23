Golpe a golpe: la feroz lucha entre Messi, Mbappé y Haaland por ser goleador del Mundial

El Mundial 2026 vive una de sus disputas más intensas en la carrera por la Bota de Oro, con Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia) como principales protagonistas.

El capitán argentino encabeza la tabla con 5 goles, destacando un triplete ante Argelia y un doblete frente a Austria, en actuaciones que lo mantienen como referencia ofensiva del torneo.

Por su parte, Erling Haaland también se mantiene en la pelea tras firmar dos dobletes, uno ante Irak y otro frente a Senegal, mostrando su habitual potencia goleadora.

Kylian Mbappé no se queda atrás y continúa sumando en la lucha: el delantero francés marcó un doblete ante Irak y volvió a aparecer en el debut de Francia frente a Senegal.

El Mundial apenas comienza y la batalla por ser el máximo goleador promete mantenerse encendida hasta las últimas jornadas.

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