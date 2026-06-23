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Mundial 2026

Golpe a golpe: la feroz lucha entre Messi, Mbappé y Haaland por ser goleador del Mundial

El astro argentino lidera la tabla, pero Mbappé y Haaland lo siguen de cerca en una competencia que promete definirse en los últimos partidos. 

Martin Suarez Vargas

23/06/2026 13:24

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De izquierda a derecha: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Foto: EFE.
Estados Unidos.

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El Mundial 2026 vive una de sus disputas más intensas en la carrera por la Bota de Oro, con Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia) como principales protagonistas.

El capitán argentino encabeza la tabla con 5 goles, destacando un triplete ante Argelia y un doblete frente a Austria, en actuaciones que lo mantienen como referencia ofensiva del torneo.

Por su parte, Erling Haaland también se mantiene en la pelea tras firmar dos dobletes, uno ante Irak y otro frente a Senegal, mostrando su habitual potencia goleadora.

Kylian Mbappé no se queda atrás y continúa sumando en la lucha: el delantero francés marcó un doblete ante Irak y volvió a aparecer en el debut de Francia frente a Senegal.

El Mundial apenas comienza y la batalla por ser el máximo goleador promete mantenerse encendida hasta las últimas jornadas.

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